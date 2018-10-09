Съемки фильма о подданных семьи Николая II проходят в Екатеринбурге

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В столице Урала проходят съемки фильма о подданных семьи императора Николая II. Планируется, что фильм увидят зрители Первого канала в 2019 году.
Сюжеты: Екатеринбург
Рабочее название документального фильма «Царский путь». Съемочная группа уже провела съемки в Ново-Тихвинском женском монастыре, а также в обители Царственных страстотерпцев, которая находится на Ганиной Яме.
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Фильм будет посвящен поданным, которые подверглись гонениям вместе с царской семьей, а также алапаевским мученикам, сообщает Екатеринбургская епархия.
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