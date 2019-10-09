Мисс Екатеринбург примет участие в проекте «План Б» с Бузовой и Батрутдиновым

21-летняя Мисс Екатеринбург-2016 сейчас живет в Санкт-Петербурге и учится в государственной художественно-промышленной академии. Екатеринбурженка закончила Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра. Елизавета занимается реставрацией икон.