Мисс Екатеринбург примет участие в проекте «План Б» с Бузовой и Батрутдиновым
Сегодня, 20:36Свободное времяФото: ТНТ Екатеринбург
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Елизавета Аниховская из Екатеринбурга примет участие в проекте «План Б» и поборется за сердце Тимура Батрутдинова, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Сюжеты: Екатеринбург
21-летняя Мисс Екатеринбург-2016 сейчас живет в Санкт-Петербурге и учится в государственной художественно-промышленной академии. Екатеринбурженка закончила Свердловское художественное училище им. И. Д. Шадра. Елизавета занимается реставрацией икон.
У идеальной второй половинки должно быть прекрасное чувство юмора и доброта. Самым лучшим качеством Тимура считаю умение меня рассмешить, рассказала девушка.
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