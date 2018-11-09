Футболисты «Урала» провели открытый урок по ПДД для школьников Екатеринбурга

Юрий Бавин и Андрей Егорычев рассказали педагогам и учащимся 5-8 классов о необходимости использования светоотражающих элементов в одежде при передвижении по дорогам в тёмное время суток. Также они раздали световозвращающие браслеты с хештегом #видимостьна5, рассказала пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.