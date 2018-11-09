Футболисты «Урала» провели открытый урок по ПДД для школьников Екатеринбурга
Сегодня, 07:00Свободное времяФото: ФК «Урал»/ fc-ural.ru
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Необычный открытый урок по безопасности дорожного движения прошёл в одной из школ Екатеринбурга. Его ведущими стали полузащитники футбольного клуба «Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
Юрий Бавин и Андрей Егорычев рассказали педагогам и учащимся 5-8 классов о необходимости использования светоотражающих элементов в одежде при передвижении по дорогам в тёмное время суток. Также они раздали световозвращающие браслеты с хештегом #видимостьна5, рассказала пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
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Открытый урок состоялся в рамках акции «#Видимостьна5», которая прошла также в местах массового нахождения пешеходов, на АЗС Екатеринбурга и у торговых центров.
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