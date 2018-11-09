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Футболисты «Урала» провели открытый урок по ПДД для школьников Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Футболисты «Урала» провели открытый урок по ПДД для школьников Екатеринбурга

Сегодня, 07:00Свободное времяФото: ФК «Урал»/ fc-ural.ru
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