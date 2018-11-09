Церемония захоронения останков погибшего в годы ВОВ бойца прошла в Покровском
Сегодня, 06:00Свободное времяФото: Офицальный сайт Горноуральского городского округа
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В селе Покровское 7 ноября были захоронены останки Павла Волкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Сюжеты: Пригород
Останки бойца были найдены недалеко от деревни Кислово Торопецкого района. Вместе с останками в Покровское были доставлены каска и смертный медальон, которые были преданы родственникам солдата. В дальнейшем они будут преданы в покровский музей.
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Церемония захоронения прошла со всеми воинскими почестями. На церемонии присутствовали родственники Павла Волкова, руководство администрации и Думы ГГО, поисковики, ветеран Великой Отечественной войны Александр Кучма и члены Совета ветеранов Покровской администрации, информирукт Офицальный сайт Горноуральского городского округа.
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