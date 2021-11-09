Тагильская художница дала «новый взгляд» лесам в Костроме

В реальности, такие «глаза леса» выглядят не так страшно, как это может показаться на фотографиях. Инсталляция установлена рядом с Асташовским теремом, выполняющим также роль отеля, сообщает ГТРК «Кострома» со ссылкой на владельцев дома.
Алиса Горшенина известна своими работами с тканями и «нервным шитьем», она также создает коллекции платьев с необычными изображениями. Сейчас художница живет и творит в Нижнем Тагиле.
Напомним, в августе текущего года Алиса Горшенина стала инициатором переноса Уральской биеннале из Цирка. По мнению художницы, подобные мероприятия становятся местом гибели живых существ, которых используют некоторые участники для своих работ и инсталляций.