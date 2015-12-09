В Нижнем Тагиле началось строительство ледового городка на ГГМ (ФОТО)

Он уже возводится за новым физкультурно-оздоровительным комплексом «Президентский». Жители города смогу встретить там Новый год у большой ёлки, покататься на катке и горках с подсветкой льда. Эти зимние радости будут доступны жителям и гостям Нижнего Тагила до конца января.

Кроме катка и большой ёлки тагильчане смогут посмотреть на ледяные скульптуры, посвященные городам России. Не последнее место среди них займёт и Нижний Тагил.

Поскольку Гальянка - место довольно открытое и продуваемое, для мам с малышами в здании ФОКа будут подготовлены специальные помещения. Там они смогут переодеть детей и переодеться сами.

Катание на катке и горке отлично повышают аппетит, поэтому обессилевшие тагильчане смогут перекусить и выпить горячий чай или кофе в уличном кафе.

Для тех, кто привык встречать Новый год, слушая речь президента, будет установлен большой экран, на котором будет идти трансляция новогоднего поздравления. После того, как главные часы страны закончат свой отсчёт, небо расцветит традиционный салют.

Одной из традиций зимних праздников является катание на лошадях. Тагильчане смогут с ветерком прокатиться не только на лошадках и пони, но и квадрациклах или снегокатах.

Сейчас строительство городка находится в очень ранней стадии. Изо льда возводятся каркасы будущих строений, привозится снег. Вчера, 8 декабря, местами было довольно тепло, поэтому водители грузовика, подвозящего снег, столкнулись с неожиданной проблемой. Даже при максимальном угле поднятия кузова подтаявший снег не желал высыпаться. Видимо он примерзал к кузову машины. Опытные водители знали, как решить проблему. Несколько ударов кувалды по кузову и манёвры машиной взад-вперёд - и вот весь снег уже лежит на земле.

На объект на этой неделе приезжал и глава города, Сергей Носов. Он ознакомился с планом и осмотрел место постройки.

К концу декабря ледовый городок будет закончен и его двери гостеприимно распахнутся перед горожанами.