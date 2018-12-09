Нравственное воспитание тагильской молодёжи обсудят на Знаменских чтениях
В Нижнем Тагиле пройдут V Епархиальные Знаменские чтения, которые соберут на своих площадках специалистов из различных общественных сфер: образования, культуры, религии и политики. Основной темой выступят проблемы нравственного воспитания молодёжи.
11 декабря в здании Городского Дворца детского и юношеского творчества состоятся V Епархиальные Знаменские чтения. В работе секций примут участие государственные и административные служащие, представители системы образования, науки и культуры Нижнего Тагила. На площадках Чтений обсудят вопросы нравственного воспитания современной молодёжи.
С 12:00 начнётся регистрация участников и одновременно с этим пройдёт встреча с молодым поколением под названием «Диалог о свободе». С 13:00 до 13:45 будет работать выставка лучших работ международного конкурса «Красота Божьего мира» и пройдёт выступление хорового ансамбля «Классика-Микс». В 14:00 начнёт работу Пленарное заседание, которое продлится до 16:00 и закончится панельной дискуссией «Молодёжь. Свобода и ответственность».
Задача Чтений состоит в объединении усилий по реализации воспитания и образования нравственной молодёжи в общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях города и региона, сообщает пресс-служба Нижнетагильской Епархии.
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