Нравственное воспитание тагильской молодёжи обсудят на Знаменских чтениях

11 декабря в здании Городского Дворца детского и юношеского творчества состоятся V Епархиальные Знаменские чтения. В работе секций примут участие государственные и административные служащие, представители системы образования, науки и культуры Нижнего Тагила. На площадках Чтений обсудят вопросы нравственного воспитания современной молодёжи.

С 12:00 начнётся регистрация участников и одновременно с этим пройдёт встреча с молодым поколением под названием «Диалог о свободе». С 13:00 до 13:45 будет работать выставка лучших работ международного конкурса «Красота Божьего мира» и пройдёт выступление хорового ансамбля «Классика-Микс». В 14:00 начнёт работу Пленарное заседание, которое продлится до 16:00 и закончится панельной дискуссией «Молодёжь. Свобода и ответственность».