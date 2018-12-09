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Рождественская православная ярмарка состоится в КОСК «Россия» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рождественская православная ярмарка состоится в КОСК «Россия» в Екатеринбурге

Сегодня, 13:03Свободное времяФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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