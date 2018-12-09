Рождественская православная ярмарка состоится в КОСК «Россия» в Екатеринбурге

V православная ярмарка «Рождественский подарок» объединит храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Белоруссии, Палестины, Греции, Украины и Молдовы.

Здесь можно будет купить иконы, церковную утварь, именные серебряные ложечки, православную литературу, ювелирные изделия и монастырский мёд.

На ярмарке будут представлены расписные пряники, мыло ручной работы, растительные масла, восточные сладости, бальзамы на травах, русские наряды, изделия народных промыслов и оренбургские платки.

Ярмарка пройдет в рамках подготовки к празднованию Рождества Христова. Планируется проведение мастер-классов по созданию подарков ручной работы.