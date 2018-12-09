Рождественская православная ярмарка состоится в КОСК «Россия» в Екатеринбурге
С 11 по 16 декабря в КОСК «Россия» в Екатеринбурге пройдет V православная ярмарка «Рождественский подарок».
V православная ярмарка «Рождественский подарок» объединит храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Белоруссии, Палестины, Греции, Украины и Молдовы.
Здесь можно будет купить иконы, церковную утварь, именные серебряные ложечки, православную литературу, ювелирные изделия и монастырский мёд.
На ярмарке будут представлены расписные пряники, мыло ручной работы, растительные масла, восточные сладости, бальзамы на травах, русские наряды, изделия народных промыслов и оренбургские платки.
Ярмарка пройдет в рамках подготовки к празднованию Рождества Христова. Планируется проведение мастер-классов по созданию подарков ручной работы.
Открытие ярмарки состоится 11 декабря в 12:00. Время её работы: c 11 по 15 декабря с 10.00 до 19.00, 16 декабря с 10.00 до 16.00. Вход бесплатный, сообщает пресс-служба Екатеринбургской Епархии.
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