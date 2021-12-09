Первый McDonald’s появится в Нижнем Тагиле в 2022 году

Первый ресторан быстрого питания McDonald’s откроется в Нижнем Тагиле в 2022 году. Он будет располагаться на Гальянке.

Это стало возможно благодаря строительству моста через Тагильский пруд, заявил замглавы города Владислав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ». Он отметил, что участки привлекли внимание инвесторов. Новый ресторан расположится на пустыре около дома № 54 на Уральском проспекте. На аренду участка был размещен конкурс. На него, по словам Горячкина, заявились 13 претендентов. В результате стоимость участка выросла в десятки раз. Победителем стал McDonald’s. Пока разрешение на строительство сетью не получено, но планируется это сделать в ближайшее время. Стоимость аренды участка, согласно документации, составляет 485 тысяч рублей. Он сдается на 2,5 года. Однако по результатам торгов цена выросла до 6 миллионов рублей. В аукционе победило ООО «Региональная сеть предприятий питания».

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