Первый McDonald’s появится в Нижнем Тагиле в 2022 году

Первый McDonald’s появится в Нижнем Тагиле в 2022 году
Первый McDonald’s появится в Нижнем Тагиле в 2022 году
Сегодня, 13:40Свободное времяФото: 1MI
Первый ресторан быстрого питания McDonald’s откроется в Нижнем Тагиле в 2022 году. Он будет располагаться на Гальянке. 

Это стало возможно благодаря строительству моста через Тагильский пруд, заявил замглавы города Владислав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ».

Он отметил, что участки привлекли внимание инвесторов. Новый ресторан расположится на пустыре около дома № 54 на Уральском проспекте. На аренду участка был размещен конкурс. На него, по словам Горячкина, заявились 13 претендентов.

В результате стоимость участка выросла в десятки раз. Победителем стал McDonald’s. Пока разрешение на строительство сетью не получено, но планируется это сделать в ближайшее время.

Стоимость аренды участка, согласно документации, составляет 485 тысяч рублей. Он сдается на 2,5 года. Однако по результатам торгов цена выросла до 6 миллионов рублей. В аукционе победило ООО «Региональная сеть предприятий питания».

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