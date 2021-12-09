Школа Нижнего Тагила поборется за звание лучшей столовой на всероссийском конкурсе

Сам конкурс имеет три этапа. Первый проходит на уровне муниципалитета, второй — области, третий — федеральный. По итогам последнего будет определена лучшая школа страны, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.
Жюри посещало образовательные учреждения и выбирало победителей в двух номинациях «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая сельской школы».
Призовые места получили школы, которые набрали больше всех баллов после заочного и очного этапа. Среди столовых городских школ выбраны три победителя — школа № 7 в Сухом Логу, гимназия № 177 из Екатеринбурга, школа № 44 из Нижнего Тагила.
Лучшую столовой сел признана та, что располагается в школе № 10 села Новопышминское Сухоложского района.