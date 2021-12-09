Школа Нижнего Тагила поборется за звание лучшей столовой на всероссийском конкурсе

Школа Нижнего Тагила поборется за звание лучшей столовой на всероссийском конкурсе
Школа Нижнего Тагила поборется за звание лучшей столовой на всероссийском конкурсе
Сегодня, 09:07Свободное времяФото: 1MI
Школы из Нижнего Тагила, Сухого Лога, Екатеринбурга и села Новопышминское представят свои столовые на всероссийском конкурсе. Они заняли первые места по итогам регионального этапа.

Сам конкурс имеет три этапа. Первый проходит на уровне муниципалитета, второй — области, третий — федеральный. По итогам последнего будет определена лучшая школа страны, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Жюри посещало образовательные учреждения и выбирало победителей в двух номинациях «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая сельской школы».

Призовые места получили школы, которые набрали больше всех баллов после заочного и очного этапа. Среди столовых городских школ выбраны три победителя — школа № 7 в Сухом Логу, гимназия № 177 из Екатеринбурга, школа № 44 из Нижнего Тагила.

Лучшую столовой сел признана та, что располагается в школе № 10 села Новопышминское Сухоложского района.

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