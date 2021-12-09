Школа Нижнего Тагила поборется за звание лучшей столовой на всероссийском конкурсе

Школы из Нижнего Тагила, Сухого Лога, Екатеринбурга и села Новопышминское представят свои столовые на всероссийском конкурсе. Они заняли первые места по итогам регионального этапа.

Сам конкурс имеет три этапа. Первый проходит на уровне муниципалитета, второй — области, третий — федеральный. По итогам последнего будет определена лучшая школа страны, сообщает Управление образования Нижнего Тагила. Жюри посещало образовательные учреждения и выбирало победителей в двух номинациях «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая сельской школы». Призовые места получили школы, которые набрали больше всех баллов после заочного и очного этапа. Среди столовых городских школ выбраны три победителя — школа № 7 в Сухом Логу, гимназия № 177 из Екатеринбурга, школа № 44 из Нижнего Тагила. Лучшую столовой сел признана та, что располагается в школе № 10 села Новопышминское Сухоложского района.

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