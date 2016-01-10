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Более 5000 детей посетили резиденцию свердловского губернатора в новогодние праздники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 5000 детей посетили резиденцию свердловского губернатора в новогодние праздники

10 января 2016, 10:50Свободное времяАлександра Логинова
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