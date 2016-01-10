Более 5000 детей посетили резиденцию свердловского губернатора в новогодние праздники

Ежедневно с 28 декабря зал под куполом резиденции превращается в настоящую сказочную поляну. Сегодня главными гостями праздника стали дети беженцев из Украины. Сорок малышей впервые побывали на столь масштабном празднике – например, Карина Демченко, которая год назад с родителями приехала из Луганска.

Карина Демченко, участница праздника:

Мне понравились Дед Мороз, Снегурочка, представление понравилось. Как с нами играли, понравилось. Было очень весело, когда зайца украли!

Также среди гостей – дети из многодетных семей, воспитанники детских домов и школ-интернатов. Все они посещают новогоднее представление бесплатно. Развлекают юных свердловчан герои русских сказок и, конечно Дед Мороз со Снегурочкой. Всё – под аккомпанемент оркестра.