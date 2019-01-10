Екатеринбург вошёл в рейтинг самых популярных городов для самостоятельных путешествий
Сегодня, 20:14Свободное времяФото: pixabay.com
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Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге городов, которые пригодны для самостоятельных путешествий.
Сюжеты: Екатеринбург
Рейтинг составил один из сервисов по бронированию жилья. Итоги мониторинга сформированы на основе броней отелей. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором – Москва, на третьем – Казань.
Столица Урала заняла седьмую строчку рейтинга. Гости Екатеринбурга проводили в городе в среднем 2-3 суток. День в Екатеринбурге стоил туристам около 945 рублей, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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