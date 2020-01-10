Названа дата проведения фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге
Вчера, 23:02Свободное времяФото: сайт Ural Music Night
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В Екатеринбурге названа дата проведения фестиваля Ural Music Night, сообщает 66.RU со ссылкой на директора фестиваля Наталию Шмелькову.
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятие состоится 26 июня. На нем выступят популярные молодые исполнители. Планируется сделать отдельную площадку для выступления группы The Beatles.
Уже известны имена некоторых музыкантов, с которыми пока еще ведутся переговоры. В их числе Андрей Макаревич, Алексей Кортнев и группа «Воскресенье». На данный момент договора на участие в фестивале еще не подписаны.
Фестиваль Ural Music Night проводится в Екатеринбурге пять лет. За это время он сильно поменялся — бюджет стал больше в 50 раз, а число посетителей — в 10.
В прошлом году «Ночь музыки» приняла 300 тысяч посетителей. Хедлайнерами были LITTLE BIG, «Эпидемия», РИТА DАКОТА и другие.
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