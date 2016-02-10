Победительница премии «Человек года» от TagilCity.ru получила приз зрительских симпатий в тагильском конкурсе «Мастер года 2015»

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» г. Нижний Тагил закончилась выставка, на которой были представлены работы участников конкурса «Мастер года 2015». Победителей мероприятия объявили в сентябре 2015 года.

На закрытии самой выставки был подведены итоги голосования среди посетителей музея. Тагильчане и гости города выбирали работу, которая, по их мнению, является лучшей.

Фаворитом в голосовании стала работа художницы Евгении Новокшоновой - победительницы премии «Человек года 2014». К ней и ушел приз зрительских симпатий.

Следующий конкурс «Мастер года» пройдет в 2017 году.