В Нижнем Тагиле на лыжной базе «Спартак» прошли «Веселые старты» (ФОТО)

На нижнетагильской лыжной базе «Спартак» проходило спортивное мероприятие «Веселые старты». В нем приняли участие клиенты реабилитационного центра «КЦСОН Тагилстроевского района».

В программу этого мероприятия входили не только активные спортивные игры. Увлекательный бобслей на ледянках также пришелся по вкусу людям старшего поколения.

«Нам года – не беда!» - таков был девиз этого захватывающего времяпрепровождения на свежем воздухе. Пенсионеры получили на мероприятии большой заряд бодрости и много положительных эмоций.