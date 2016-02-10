В Нижнем Тагиле на лыжной базе «Спартак» прошли «Веселые старты» (ФОТО)
10 февраля 2016, 18:00Свободное время
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На свежем воздухе пенсионеры отдохнули и получили заряд бодрости.
Сюжеты: Нижний Тагил
На нижнетагильской лыжной базе «Спартак» проходило спортивное мероприятие «Веселые старты». В нем приняли участие клиенты реабилитационного центра «КЦСОН Тагилстроевского района».
В программу этого мероприятия входили не только активные спортивные игры. Увлекательный бобслей на ледянках также пришелся по вкусу людям старшего поколения.
«Нам года – не беда!» - таков был девиз этого захватывающего времяпрепровождения на свежем воздухе. Пенсионеры получили на мероприятии большой заряд бодрости и много положительных эмоций.
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