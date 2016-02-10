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В Свердловской области 37 номинантов претендуют на премию губернатора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области 37 номинантов претендуют на премию губернатора

10 февраля 2016, 11:50Свободное время
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