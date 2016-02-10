В Свердловской области 37 номинантов претендуют на премию губернатора

Были названы номинанты на получение премии губернатора Свердловской области за достижения в области искусства и литературы. Количество претендентов составляет 37 человек.

Больше всего номинантов было представлено от театров Екатеринбурга и Свердловской области. Всего 15 человек. Только в академическом театре столицы области было поставлено 5 уникальных спектаклей.

Литература также не отстает. В данной области было представлено 8 номинантов. Среди них имеются сборник стихотворений, книга, содержащая 500 писем жителей Каменска-Уральского, переживших Великую Отечественную войну, а также собрание произведений различного жанра.

Остальные проекты были представлены в сферах кино, музыки и художественного творчества.

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