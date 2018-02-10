Фестиваль «Афганский ветер-2018» в Нижнем Тагиле посвящен столетию погранвойск
10 февраля, 09:30Свободное время
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В Нижнем Тагиле прошел отборочный тур 24-го областного фестиваля патриотической солдатской песни «Афганский ветер». По традиции мероприятие проходит в феврале, когда отмечается День защитника Отечества.
Сюжеты: Нижний Тагил
В нынешнем году мероприятие посвящено 100-летнему юбилею пограничных войск России. К участию допускаются школьники, студенты, офицеры и солдаты военных частей, военнослужащие МВД, МЧС России, пограничники, ветераны боевых действий, а также авторы и исполнители из Свердловской области.
Отборочный тур выявит лучших в каждой номинации. Список участников будет размещен на сайте городского дворца молодежи, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Гала-концерт назначен на 17 февраля, начало в 14:00. Вход для зрителей бесплатный.
Отметим, впервые «Афганский ветер» прошел в 1994 году. Тогда он собрал 15 исполнителей, в большинстве своем участников боевых действий.
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