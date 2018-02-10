Премьера спектакля «Земля Эльзы» состоялась в Нижнетагильском театре драмы (ФОТО)

В Нижнетагильском театре драмы 9 февраля состоялась премьера спектакля «Земля Эльзы». Его молодые создатели рассказали, что большой спектакль появился из лабораторного эскиза, который был разработан еще в апреле 2017 года. Тогда в тагильском театре прошел эксперимент, в ходе которого за неделю было создано 3 эскиза спектакля.

Поначалу «Землю Эльзы» предлагали посмотреть в декоративном цехе театра. Публика оценила произведение, поэтому драматурги приняли решение адаптировать его и для большой сцены. Теперь увидеть его могут все желающие. По словам создателей, спектакль призван рассказать зрителям о светлых и трепетных чувствах, а также отношениях между детьми и их родителями.

Зрители, которые посмотрели спектакль на большой сцене, замечают, что произведение заставляет пересмотреть отношения со своими родителями и старшим поколением. Некоторые посетители успели посмотреть спектакль на малой и на большой сцене и оценили перемены в нем. Они, как утверждают тагильчане, «могут затронуть до глубины души», пишет пресс-служба «Нижнетагильского драматического театра».

Фото: пресс-служба «Нижнетагильского драматического театра»