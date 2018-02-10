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Премьера спектакля «Земля Эльзы» состоялась в Нижнетагильском театре драмы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Премьера спектакля «Земля Эльзы» состоялась в Нижнетагильском театре драмы (ФОТО)

10 февраля, 15:10Свободное время
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