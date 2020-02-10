Произведения тагильской художницы Алисы Горшениной покажут на трех выставках в Москве

Алса Горшенина работает под псевдонимом Alice Hualice. Две ее экспозиции в столице будут коллективными, а одна — авторской.

12 февраля в Учебном художественном музее имени Цветаева в РГГУ начнется коллективная выставка «Человек из костей, плоти и крови». Кроме работ Горшениной, на ней будет представлено творчество еще примерно 40 авторов.

13 февраля в частном музее современного искусства ART4 откроется персональная выставка Алисы Горшениной Samoiskusstvlenie. По словам художницы, проект посвящен отношению с работами.

Третья выставка состоится 22 февраля в Новой Третьяковке. Она называется «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». На ней будут представлены произведения классиков и современных авторов из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Музея истории денег (Гознак), Музея кино, Государственного центра современного искусства.

Сама Алиса Горшенина рассказывает о высокой занятости.

Я пытаюсь адаптироваться, всё успевать, но при этом и не забывать об отдыхе. Я уже в конце прошлого года поняла, что весь 2020 год у меня расписан по месяцам, поэтому была ко всему этому готова, призналась она.

В декабре 2019 года Алиса победила в грантовой программе для художников до 35 лет от музея современного искусства «Гараж». В течение 2020 года художнице ежемесячно будет выделяться денежная премия в размере около 40 тысяч рублей.