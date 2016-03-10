Тагильчане смогут познакомиться с творчеством одного из лучших иллюстраторов мира (ФОТО)

Стоит отметить, что его работы красуются на страницах популярных журналах GQ и Men’s Health.

Экспозиция откроется 19 марта в галерее «Space Place». К сожалению, в это же время у художника будет проходить еще один творческий проект в Лондоне. Тем не менее, автор выставки все-таки сможет пообщаться с первыми посетителями по «Скайпу».

Художнику привычнее всего работать в технике, которая имитирует карандаш и масло. Большинство его иллюстраций отображают характеры реальных людей. Александр Григорьев старается избегать сложных метафор и идеологий. Иллюстратор изображает контекстные ситуации и старается максимально снабдить их художественной или сюжетной динамикой.

Примечательно, что Григорьев пожертвовал карьерой архитектора, чтобы посвятить свою жизнь иллюстрации.

Экспозиция «Дети тишины» откроется 19 марта в 5 часов вечера в галерее «Space Place». Она находится в здании Центральной городской библиотеки.