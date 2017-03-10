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Сергей Носов: «Реконструкция парка металлургов в Нижнем Тагиле - долгий и непростой путь»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «Реконструкция парка металлургов в Нижнем Тагиле - долгий и непростой путь»

10 марта 2017, 20:20Свободное времяДенис Таратонов
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