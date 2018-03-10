Выставка «Христианская женственность» открылась в Екатеринбурге

8 марта в Екатеринбурге начала работу выставка, посвящённая тем женщинам-христианкам, которые пострадали от гонений на церковь.

В качестве экспонатов представлены портреты мучениц и предметы, рассказывающие об их жизни.

Как сообщает «Областная газета», материалы для выставки были позаимствованы из судебно-следственных дел, взятых из архивов Свердловской и Челябинской областей, Пермского края.