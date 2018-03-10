Выставка «Христианская женственность» открылась в Екатеринбурге
10 марта, 10:05Свободное время
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В Международный женский день в Екатеринбурге открылась выставка «Христианская женственность», посвященная женщинам-христианкам, которые пострадали от гонений на церковь.
Сюжеты: Екатеринбург
8 марта в Екатеринбурге начала работу выставка, посвящённая тем женщинам-христианкам, которые пострадали от гонений на церковь.
В качестве экспонатов представлены портреты мучениц и предметы, рассказывающие об их жизни.
Как сообщает «Областная газета», материалы для выставки были позаимствованы из судебно-следственных дел, взятых из архивов Свердловской и Челябинской областей, Пермского края.
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