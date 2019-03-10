Екатерибурженка в образе Леди Гаги выступила на шоу «Один в один»
Сегодня, 17:44Свободное времяФото: Скрин видео с выступления/ oblgazeta.ru
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Жительница Екатеринбурга Вероника Мохирева предстала перед зрителями и жюри шоу «Один в один» на канале «Россия-1» в образе поп-артистки Леди Гаги. Судя по реакции зала и мнению судей, выступление 19-летней свердловчанки увенчалось успехом.
Сюжеты: Екатеринбург
9 марта в эфире телеканала «Россия 1» вышел новый эпизод шоу «Один в один» среди героев которого оказалась 19-летняя жительница Екатеринбурга Вероника Мохирева. Под руководством наставницы Анастасии Стоцкой девушка подготовила выступление в образе Леди Гаги и исполнила песню «Born this way».
Видео
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Видео: «Россия-1», russia.tv
Зрительный зал поддержал выступление Вероники бурными аплодисментами, а члены жюри Тимур Родригез, Юрий Стоянов и Марина Федункив отметили талант девушки, сообщает «Областная газета».
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