Екатерибурженка в образе Леди Гаги выступила на шоу «Один в один»

9 марта в эфире телеканала «Россия 1» вышел новый эпизод шоу «Один в один» среди героев которого оказалась 19-летняя жительница Екатеринбурга Вероника Мохирева. Под руководством наставницы Анастасии Стоцкой девушка подготовила выступление в образе Леди Гаги и исполнила песню «Born this way».