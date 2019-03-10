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Екатерибурженка в образе Леди Гаги выступила на шоу «Один в один»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатерибурженка в образе Леди Гаги выступила на шоу «Один в один»

Сегодня, 17:44Свободное времяФото: Скрин видео с выступления/ oblgazeta.ru
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