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Екатеринбуржец Антон Шипулин выступил комментатором на этапе Кубка мира по биатлону
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Photo 2019 03 09 22 45 53

Екатеринбуржец Антон Шипулин выступил комментатором на этапе Кубка мира по биатлону

Сегодня, 15:58Свободное времяФото: instagram.com/anton_shipulin
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