Екатеринбуржец Антон Шипулин выступил комментатором на этапе Кубка мира по биатлону
Сегодня, 15:58Свободное времяФото: instagram.com/anton_shipulin
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Впервые после завершения карьеры екатеринбургский спортсмен Антон Шипулин оказался на соревнованиях этапа Кубка мира по биатлону. Попробовал он себя в качестве комментатора.
Дебют Антона Шипулина в качестве комментатора состоялся на Первом канале. Компанию бывшему биатлонисту составили Николай Круглов и Дмитрий Терехов. Конечным результатом Шипулин остался недоволен, но пообещал комментирование спортивных событий не бросать.
Спасибо коллегам Диме Терехову и Коле Круглову за помощь! Собой доволен не очень, но обещаю работать,написал спортсмен в своём Instagram.
В этом же посте Шипулин поздравил своего коллегу Александра Логинова с серебром в спринте на десять километров. Успех российского атлета он предсказал до старта гонки, объясняя зрителям сложности трассы в Швеции.
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