Екатеринбуржец Антон Шипулин выступил комментатором на этапе Кубка мира по биатлону

Дебют Антона Шипулина в качестве комментатора состоялся на Первом канале. Компанию бывшему биатлонисту составили Николай Круглов и Дмитрий Терехов. Конечным результатом Шипулин остался недоволен, но пообещал комментирование спортивных событий не бросать.

Спасибо коллегам Диме Терехову и Коле Круглову за помощь! Собой доволен не очень, но обещаю работать,написал спортсмен в своём Instagram.

В этом же посте Шипулин поздравил своего коллегу Александра Логинова с серебром в спринте на десять километров. Успех российского атлета он предсказал до старта гонки, объясняя зрителям сложности трассы в Швеции.