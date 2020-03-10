Из роликов на концерте Линдеманна в Екатеринбурге убрали эротические сцены
Сегодня, 09:06Свободное времяФото: Аргументы и факты
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В Екатеринбурге перед началом концерта Линдеманна зрителям сообщили, что часть роликов показана не будет из-за цензуры, пишут «Аргументы и факты».
Сюжеты: Екатеринбург
Концерт состоялся 9 марта в «Екатеринбург-ЭКСПО». Сердловчан возмутила организация мероприятия, зрители жаловались, что перед входом образовалась большая очередь, в которой пришлось стоять около двух часов. Затем выступление Линдеманна задержали почти на час. Перед ним на разогреве выступала группа «Курара». По словам свердловчан, пришедших на концерт, некоторые зрители за это время начали расходиться.
Часть шоу не показали. На экране при демонстрации некоторого контента появлялась надпись «цензура».
Напомним, ранее Линдеман подвергся критике из-за порнографического клипа. Во время визита в Екатеринбург он прокомментировал ажиотаж вокруг его творчества, заявив, что «все цензурить начинают те, кто ничего не понимает в искусстве».
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