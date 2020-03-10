Из роликов на концерте Линдеманна в Екатеринбурге убрали эротические сцены

Концерт состоялся 9 марта в «Екатеринбург-ЭКСПО». Сердловчан возмутила организация мероприятия, зрители жаловались, что перед входом образовалась большая очередь, в которой пришлось стоять около двух часов. Затем выступление Линдеманна задержали почти на час. Перед ним на разогреве выступала группа «Курара». По словам свердловчан, пришедших на концерт, некоторые зрители за это время начали расходиться.