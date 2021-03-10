Пережившая взрыв и победившая COVID-19 челябинская старушка попала на страницы Vogue

Пережившая взрыв и победившая COVID-19 челябинская старушка попала на страницы Vogue

Сегодня, 15:59Свободное времяФото: pixabay.com
В журнале Vogue опубликовано фото 83-летней старушки из Челябинска. Пожилая женщина пережила взрыв в больнице и победила COVID-19.

На фотографии бабушку с букетом цветов запечатлела фотограф Саша Саматова. Снимок был сделан к Международному женскому дню 8 марта.

Фото:Журнал Vogue

Внучка рассказала в Instagram, что её бабушка справилась с коронавирусной инфекцией. Кроме того, во время госпитализации пожилая женщина пережила взрыв в октябре 2020 года.

Напомним, взрыв кислородного баллона в ГБ № 2 Челябинска произошел 31 октября 2020 года. В результате на площади 150 квадратных метров возник пожар. Ему присвоили второй уровень сложности. Из-за происшествия в городе объявили режим ЧС.

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