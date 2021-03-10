Пережившая взрыв и победившая COVID-19 челябинская старушка попала на страницы Vogue

На фотографии бабушку с букетом цветов запечатлела фотограф Саша Саматова. Снимок был сделан к Международному женскому дню 8 марта.
Внучка рассказала в Instagram, что её бабушка справилась с коронавирусной инфекцией. Кроме того, во время госпитализации пожилая женщина пережила взрыв в октябре 2020 года.
Напомним, взрыв кислородного баллона в ГБ № 2 Челябинска произошел 31 октября 2020 года. В результате на площади 150 квадратных метров возник пожар. Ему присвоили второй уровень сложности. Из-за происшествия в городе объявили режим ЧС.