Нижнетагильский драмтеатр в рамках программы Минкульта уедет на «Большие гастроли»

Нижнетагильский драмтеатр в рамках программы Минкульта уедет на «Большие гастроли»
Нижнетагильский драмтеатр в рамках программы Минкульта уедет на «Большие гастроли»
Сегодня, 15:44Свободное времяФото: pixabay.com

Нижнетагильтский театр стал участником программы «Большие гастроли»

Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка в числе шести уральских учреждений культуры включен в федеральную программу «Большие гастроли».

Минкульт России обнародовал список театров, которые будут гастролировать по стране в 2022 году. Всего их будет 260, из них шесть свердловские. Свои постановки они представят во всех 85 регионах.

Одним из участников показов будет и Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Наравне с другими он включен в программу, которая так и называется — «Большие гастроли». А в рамках направления «Программы для детей и молодежи» российский зритель увидит спектакли Нового Молодёжного театра.

«Большие гастроли» является частью государственного концертного плана. Главная цель программы — воссоздание единой гастрольной системы страны, сообщили в областном правительстве.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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