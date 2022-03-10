Нижнетагильский драмтеатр в рамках программы Минкульта уедет на «Большие гастроли»

Минкульт России обнародовал список театров, которые будут гастролировать по стране в 2022 году. Всего их будет 260, из них шесть свердловские. Свои постановки они представят во всех 85 регионах.
Одним из участников показов будет и Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Наравне с другими он включен в программу, которая так и называется — «Большие гастроли». А в рамках направления «Программы для детей и молодежи» российский зритель увидит спектакли Нового Молодёжного театра.
«Большие гастроли» является частью государственного концертного плана. Главная цель программы — воссоздание единой гастрольной системы страны, сообщили в областном правительстве.