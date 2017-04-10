Работникам учреждений культуры на семинаре в Нижнем Тагиле рассказали о методах работы с подростками (ФОТО)
10 апреля 2017, 12:55Свободное время
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6 апреля в Городском дворце молодежи в Нижнем Тагиле прошел семинар-практикум для работников учреждений культуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
На мероприятии рассмотрели такие темы, как «Работа с подростковой агрессией», «Портрет современного подростка», «Психологическое влияние при работе с молодежью».
Было отмечено, что немаловажную роль в работе с детьми подросткового возраста играет психологическое состояние педагога. Поговорили также о профилактике эмоционального выгорания.
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