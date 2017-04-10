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Работникам учреждений культуры на семинаре в Нижнем Тагиле рассказали о методах работы с подростками (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работникам учреждений культуры на семинаре в Нижнем Тагиле рассказали о методах работы с подростками (ФОТО)

10 апреля 2017, 12:55Свободное время
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