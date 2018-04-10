На заметку туристам: как выбирать клининг в чужом городе
В командировке большая часть времени тратится на решение рабочих задач. Поэтому вопросы готовки еды, поддержания чистоты уходят на второй план. Но бешеный режим через пару недель может превратить съемную квартиру в очень грязное помещение.
По статистике при длительной поездке по работе в другой город командировочные чаще останавливаются в съемных квартирах. Наши эксперты рекомендуют в такой ситуации для обустройства быта обращаться в клининговую компанию, расположенную в Новосибирске.
Подобные услуги появились в России относительно недавно, хотя нанимать уборщицу для наших соотечественников – обычное дело. Но только в последние годы распространился сервис, когда вопрос чистоты доверяют высококвалифицированным специалистам или даже целой команде профессионалов.
Причины популярности клининговых услуг
Для многих профессиональный клининг ассоциируется с бизнесом и высокой стоимостью, но для частных лиц компании предлагают выгодные условия. Это обусловлено следующими факторами:
- высокая конкуренция – за клиентов приходится бороться, снижая цену;
- рост спроса – современный темп жизни привел к тому, что многие отказываются тратить свое время на бытовые задачи;
- отлаженный процесс – на рынке много компаний, которые уже имеют свою стратегию развития, знают, как избежать рисков и предложить адекватный прайс.
Сегодня специалистам смело доверяют генеральную и ежедневную уборку после ремонта. Бригада со своим инвентарем и лучшими моющими средствами даже с самыми сложными задачами справляется всего за несколько часов. Для владельцев недвижимости – это отличный вариант с минимальными неудобствами.
По статистике, последнее десятилетие рынок клининга растет на 30-40% каждый год. К профессионалам все чаще обращаются государственные учреждения, медицинские и образовательные центры, представители торговой сферы.
Клининг на съемной квартире
В командировке большая часть времени тратится на решение рабочих задач. Поэтому вопросы готовки еды, поддержания чистоты уходят на второй план. Но бешеный режим через пару недель может превратить съемную квартиру в очень грязное помещение.
При нехватке времени можно и не заметить, как появились пятна от кофе на диване, стало очень грязно в ванной и на кухне. Чтобы не попасть в черные списки арендодателей и не устраивать скандал, проще обратиться в клининговую фирму.
Они не только выполнят генеральную уборку, но и химчистку ковров http://art-cleaning.ru/himchistka-kovrovykh-pokrytii в Новосибирске. При необходимости представители компании предоставляют чеки, выписки и другие документы для возмещения затрат. Подобный вариант может быть настоящим спасательным кругом для тех, у кого нет времени отвлекаться от работы в незнакомом городе.