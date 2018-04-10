На заметку туристам: как выбирать клининг в чужом городе

По статистике при длительной поездке по работе в другой город командировочные чаще останавливаются в съемных квартирах. Наши эксперты рекомендуют в такой ситуации для обустройства быта обращаться в клининговую компанию, расположенную в Новосибирске.

Подобные услуги появились в России относительно недавно, хотя нанимать уборщицу для наших соотечественников – обычное дело. Но только в последние годы распространился сервис, когда вопрос чистоты доверяют высококвалифицированным специалистам или даже целой команде профессионалов.

Причины популярности клининговых услуг

Для многих профессиональный клининг ассоциируется с бизнесом и высокой стоимостью, но для частных лиц компании предлагают выгодные условия. Это обусловлено следующими факторами:

высокая конкуренция – за клиентов приходится бороться, снижая цену;

рост спроса – современный темп жизни привел к тому, что многие отказываются тратить свое время на бытовые задачи;

отлаженный процесс – на рынке много компаний, которые уже имеют свою стратегию развития, знают, как избежать рисков и предложить адекватный прайс.

Сегодня специалистам смело доверяют генеральную и ежедневную уборку после ремонта. Бригада со своим инвентарем и лучшими моющими средствами даже с самыми сложными задачами справляется всего за несколько часов. Для владельцев недвижимости – это отличный вариант с минимальными неудобствами.

По статистике, последнее десятилетие рынок клининга растет на 30-40% каждый год. К профессионалам все чаще обращаются государственные учреждения, медицинские и образовательные центры, представители торговой сферы.

Клининг на съемной квартире

В командировке большая часть времени тратится на решение рабочих задач. Поэтому вопросы готовки еды, поддержания чистоты уходят на второй план. Но бешеный режим через пару недель может превратить съемную квартиру в очень грязное помещение.

При нехватке времени можно и не заметить, как появились пятна от кофе на диване, стало очень грязно в ванной и на кухне. Чтобы не попасть в черные списки арендодателей и не устраивать скандал, проще обратиться в клининговую фирму.