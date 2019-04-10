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Более трёх тысяч человек напишут Тотальный диктант в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более трёх тысяч человек напишут Тотальный диктант в Екатеринбурге

Вчера, 23:00Свободное времяФото: totaldict.ru
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