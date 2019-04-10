Более трёх тысяч человек напишут Тотальный диктант в Екатеринбурге

Мероприятие состоится 13 апреля в 13:00 сразу на более чем двух десятках площадок по всему Екатеринбургу. На момент выхода данной новости в регистрации приняли участие 2 381 человек, на некоторых площадках уже не осталось свободных мест.

Изменением в Тотальном диктанте–2019 для Екатеринбурга стало появление открытой площадки, которая не требует регистрации. Она будет расположена на базе Уральского государственного педагогического университета. Также на двух площадках будет проходить ещё один проект – «TruD». Он создан для иностранцев, которые изучают русский язык, как иностранный.