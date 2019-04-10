Более трёх тысяч человек напишут Тотальный диктант в Екатеринбурге
Вчера, 23:00Свободное времяФото: totaldict.ru
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На проходящий в Екатеринбурге в девятый раз Тотальный диктант зарегистрировались 2 381 человек. Открытая площадка, которая станет новшеством мероприятия в этот раз, принесёт ещё от 600 до 800 участников, сообщает сайт «Екатеринбург – Тотальный диктант».
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятие состоится 13 апреля в 13:00 сразу на более чем двух десятках площадок по всему Екатеринбургу. На момент выхода данной новости в регистрации приняли участие 2 381 человек, на некоторых площадках уже не осталось свободных мест.
Изменением в Тотальном диктанте–2019 для Екатеринбурга стало появление открытой площадки, которая не требует регистрации. Она будет расположена на базе Уральского государственного педагогического университета. Также на двух площадках будет проходить ещё один проект – «TruD». Он создан для иностранцев, которые изучают русский язык, как иностранный.
Любой желающий сможет принять участие в акции в режиме онлайн. Для этого необходимо в указанное время зайти на официальный сайт проекта.
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