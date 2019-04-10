В Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Последний герой»

Кандидаты должны быть совершеннолетними, не иметь аллергии на укусы животных и насекомых, а также пищевой аллергии, иметь действующий загранпаспорт.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на сайте телеканала.

Кастинг состоится 13 апреля в 12 часов по адресу улица Металлургов, 87 в ТЦ «Мега».