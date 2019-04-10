В Екатеринбурге пройдет кастинг в шоу «Последний герой»
Сегодня, 13:59Свободное времяФото: Телеканал ТВ -3
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13 апреля канал ТВ-3 проведет в Екатеринбурге кастинг в реалити-шоу «Последний герой», сообщается на официальном сайте телеканала.
Сюжеты: Екатеринбург
Кандидаты должны быть совершеннолетними, не иметь аллергии на укусы животных и насекомых, а также пищевой аллергии, иметь действующий загранпаспорт.
Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету на сайте телеканала.
Кастинг состоится 13 апреля в 12 часов по адресу улица Металлургов, 87 в ТЦ «Мега».
Сейчас в эфире каждую субботу показывают серии нового сезона проекта с участием экстрасенсов и звезд российского кино. Ведущая программы - Яна Троянова.
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