Нижний Тагил дал старт новому туристическому сезону на реке Чусовая (ФОТО)

Организаторами праздника выступили туристическая компания «Костер Тур», Центр развития туризма Нижнего Тагила, а также природный парк «Река Чусовая» при поддержке областного правительства и регионального Центра развития туризма. В фестивале приняли участие артисты молодежного театра.

Туристический праздник начался на Демидовской пристани в Усть-Утке. На открытии выступили творческие коллективы Нижнего Тагила. Для всех гостей работали ярмарка народных мастеров и военно-полевая кухня. Помимо этого, свердловчане посетили выставку музея «Русская горница», смогли примерить повседневные и праздничные костюмы крестьян Урала. А участие казаков в традиционных нарядах придало фестивалю особый колорит.

Гости смогли принять участие во всевозможных мастер-классах. Самых маленьких участников обучали стрельбе из лука. Но детям особенно запомнилась рогатка «Angry birds»: игроку, как и в популярном мобильном приложении, необходимо сбить злой птичкой как можно больше целей.

Главной фишкой фестиваля уже не первый год становится костюмированный сплав «Барин вернулся». Все участники словно переносятся на несколько столетий назад: на пристани воссоздана уменьшенная копия демидовской барки, а на берегу установлен макет демидовской пушки.

Серия символических залпов из этого орудия и дала старт новому сезону сплавов по реке Чусовая. Порядка ста человек совершили однодневное водное путешествие, возглавляемое самим Никитой Акинфиевичем Демидовым. По Чусовой любители туризма проплыли 25 километров и завершили свой путь в деревне Ёква. По приезду путешественников ждал горячий чай.

Фестиваль посетил областной министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. Он отметил, что число только официальных участников сплавов каждый год достигает 50 тысяч человек. А количество тех, кто выходит на реку без регистраций, явно не меньше.

В центре развития туризма Нижнего Тагила говорят, что романтика сплавов и живописная природа Урала привлекает все больше туристов. Поэтому такой вид активного отдыха продолжают презентовать на различных выставках и конференциях.

В прошлом году этот тагильский проект получил одобрение и поддержку областного правительства. Благодаря этому, одно из приоритетных событийных мероприятий региона приобрело большую транспортную доступность: для гостей из Нижнего Тагила и Екатеринбурга был организован транфер.