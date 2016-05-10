Юный баритонист из Нижнего Тагила победил на международном музыкальном конкурсе

Этот конкурс уже третий раз проводится в России. В этом году он впервые вышел на международный уровень.

14-летний тагильчанин-баритонист Павел Чащихин из 3-й музыкальной школы на этом конкурсе взял Гран-прин. Наставник юного дарования Дмитрий Дацкевич отметил, что это первая большая победа школы на международной сцене.

В конкурсе «Legni & Ottoni» приняли участие свыше 400 музыкантов со всей России, а также из Армении и Казахстана.