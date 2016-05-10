Юный баритонист из Нижнего Тагила победил на международном музыкальном конкурсе
10 мая 2016, 16:15Свободное времяТимофей Данилов
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В Курганской области завершился международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Legni & Ottoni».
Сюжеты: Нижний Тагил
Этот конкурс уже третий раз проводится в России. В этом году он впервые вышел на международный уровень.
14-летний тагильчанин-баритонист Павел Чащихин из 3-й музыкальной школы на этом конкурсе взял Гран-прин. Наставник юного дарования Дмитрий Дацкевич отметил, что это первая большая победа школы на международной сцене.
В конкурсе «Legni & Ottoni» приняли участие свыше 400 музыкантов со всей России, а также из Армении и Казахстана.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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