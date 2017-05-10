150 человек стали участниками автопробега «Дерево Победы» под Нижним Тагилом (ФОТО)
10 мая 2017, 16:45Свободное время
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Автопробег «Дерево Победы» проходил на территориях сельской местности Нижнего Тагила. Всего в нем приняли участие 40 автомобилей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 7 мая в сельских территориях Нижнего Тагила уже во второй раз состоялся автопробег «Дерево Победы».
В каждом населенном пункте, куда приезжали участники, они высаживали деревья в память о погибших воинах-земляках. Там же проходили встречи с ветеранами, общественностью и молодежью.
Участники мероприятия побывали в поселках Уралец, Висим, Висимо-Уткинск. Завершился автопробег в деревне Усть-Утке. В местном клубе состоялся праздничный концерт, который подготовили члены творческого коллектива досугового центра «Урал».
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В 2017 году число занятых в мероприятии выросло до 150 человек: это в четыре раза больше, чем в 2016 году.
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