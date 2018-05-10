400 юных тагильчан пели военные песни на фестивале хоровой музыки 9 мая (ВИДЕО)
10 мая, 16:30Свободное время
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В Нижнем Тагиле в День Победы прошёл третий городской фестиваль хоровой музыки, который собрал четыре сотни учеников, представляющих тагильские школы искусств.
Сюжеты: Нижний Тагил
Юные тагильчане исполнили песни и стихи времён Великой Отечественной войны. Организаторы конкурса уверены, что в войну песни для людей значили гораздо больше. Произведения рассказывали о чувствах, мечтах и надеждах, с которыми солдаты думали о доме, шли в атаку или засыпали после сражения.
Сотни тагильчан пришли послушать, как ребята поют о любви, вере, доме, тепле и войне. Многие не стеснялись и подпевали молодым исполнителям.
Несмотря на погоду – дождь, хмурые тучи и холодный ветер, гости праздника остались рядом со сценой до окончания мероприятия, передаёт «Тагил-ТВ».
Добавим, что в Волчанке в День Победы выпал снег, в связи с чем часть праздничного концерта отменили, а эстафету перенесли на другой день.
Видео: «Тагил-ТВ»
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