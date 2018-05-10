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400 юных тагильчан пели военные песни на фестивале хоровой музыки 9 мая (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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400 юных тагильчан пели военные песни на фестивале хоровой музыки 9 мая (ВИДЕО)

10 мая, 16:30Свободное время
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