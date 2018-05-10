Первая 10-ка конкурсантов «Евровидения» определилась в Лиссабоне
10 мая, 08:00Свободное время
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В Лиссабоне определилась первая десятка финалистов, которые примут участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2018».
В финале будут выступать певцы из Австрии, Албании, Израиля, Болгарии, Кипра, Чехии, Эстонии, Финляндии, Ирландии и Литвы.
В полуфинале на сцену вышли артисты из 19 стран. Финал конкурса состоится 12 мая.
Честь России на «Евровидении» защищает Юлия Самойлова с песней «I won’t break», передает Russia Today.
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