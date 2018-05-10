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Первая 10-ка конкурсантов «Евровидения» определилась в Лиссабоне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первая 10-ка конкурсантов «Евровидения» определилась в Лиссабоне

10 мая, 08:00Свободное время
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