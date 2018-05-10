Юные тагильчане будут соревноваться на конкурсе пожарных дружин

11 мая в 11.00 в ГДДЮТ пройдет конкурс дружин юных пожарных, в котором примут участие ребята из Нижнего Тагила, ГГО, Кушвинского ГО и Невьянска.

Ребята покажут свои знания в области пожарного дела и творческие способности, а также посоревнуются в агитации.

По итогам конкурса будут выбраны две команды-победительницы, которые в сентябре 2018 года представят Горнозаводской управленческий округ на слете ДЮП в Невьянске, сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.