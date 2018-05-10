Юные тагильчане будут соревноваться на конкурсе пожарных дружин
10 мая, 17:05Свободное время
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Юные пожарные из Нижнего Тагила и ГГО будут соревноваться на конкурсе в ГДДЮТ 11 мая.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
11 мая в 11.00 в ГДДЮТ пройдет конкурс дружин юных пожарных, в котором примут участие ребята из Нижнего Тагила, ГГО, Кушвинского ГО и Невьянска.
Ребята покажут свои знания в области пожарного дела и творческие способности, а также посоревнуются в агитации.
По итогам конкурса будут выбраны две команды-победительницы, которые в сентябре 2018 года представят Горнозаводской управленческий округ на слете ДЮП в Невьянске, сообщает пресс-служба ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
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