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Проект «Добросад» украсил клумбу в городском парке имени Бондина в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект «Добросад» украсил клумбу в городском парке имени Бондина в Нижнем Тагиле

10 июня 2016, 15:50Свободное время
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