Проект «Добросад» украсил клумбу в городском парке имени Бондина в Нижнем Тагиле
10 июня 2016, 15:50Свободное время
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Депутаты Молодежной Думы при поддержке Администрации Ленинского района и руководства парка им. А. П. Бондина высадили клумбу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Подобрали для этого неприхотливые цветы – петунии. Были использованы профессиональные сорта. Эти растения могут выдерживать сложные климатические условия, засуху и дожди. Ребята вырастили саженцы собственными руками. Руководство парка предоставило инструменты, Администрация Ленинского района – выделило место на одной из аллей.
Данил Кабельский, депутат Молодежной Думы, выразил желание, чтобы общественные организации тоже приняли участие в этом проекте.
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