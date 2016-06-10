Проект «Добросад» украсил клумбу в городском парке имени Бондина в Нижнем Тагиле

Подобрали для этого неприхотливые цветы – петунии. Были использованы профессиональные сорта. Эти растения могут выдерживать сложные климатические условия, засуху и дожди. Ребята вырастили саженцы собственными руками. Руководство парка предоставило инструменты, Администрация Ленинского района – выделило место на одной из аллей.