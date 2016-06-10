Выставка малых архитектурных форм определит, какие скамейки и урны разместят в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 июня на площади перед зданием администрации города состоялась выставка малых архитектурных форм, организатором которой выступили городские власти. На мероприятии были представлены скамейки, урны, ограждения и вазоны для цветов произведенные на тагильских и екатеринбургских предприятиях. Лучшие, по мнению специально созданной комиссии, образцы будут расположены в скверах, парках и на остановочных комплексах.

Начальник управления городским хозяйством, Владимир Юрченко, отметил, что Нижний Тагил нуждается в установке около 1000 новых скамеек и урн. В городе 40 парков и скверов. Кроме них ежегодно происходит открытие новых площадок для отдыха. Большинство из них требуют дополнительной установки малых архитектурных форм, для организации комфортного цивилизованного отдыха тагильчан. Помимо этого, ведется работа по установке новых остановочных комплексов.

Принятое комиссией решение по выбору лучших образцов выставки вступит в законную силу уже в июне.