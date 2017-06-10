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Зоны для пикников, пляж и другие рекреации могут появиться в парке «Народный» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зоны для пикников, пляж и другие рекреации могут появиться в парке «Народный» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 июня 2017, 10:30Свободное время
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