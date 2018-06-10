Строительство будущего храма Нижнетагильской епархии возобновится в п. Кирпичный
10 июня, 15:25Свободное время
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Строительные работы возобновятся 10 июня 2018 года в будущем храме Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви в п. Кирпичный.
Сюжеты: Нижний Тагил
Скорбященский женский монастырь приглашает добровольцев помочь в строительстве нового храма в п. Кирпичный Нижнего Тагила.
10 июня 2018 года возобновлены работы по строительству храма новомучеников и и исповедников российских.
Скорбященский женский монастырь призывает всех желающих оказать помощь в сторительстве храма в Нижнетагильской епархии по улице Краснознамнная, 57.
Напомним, здание, долгое время бывшее бесхозным, раньше принадлежало Нижнетагильскому кирпичному заводу, а позже было передано Нижнетагильской епархии.
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