Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера

Противостояние планет начнется 10 июня, увидеть его можно в южной части небосвода. Однако наиболее эффектно противостояние планет проявится 16 июня. Тогда небесное светило можно будет разглядеть совсем рядом с Луной.

В этом месяце Луна будет находиться всего в 1,1 градуса севернее планеты, что составит чуть более двух лунных дисков,сообщил корреспондентам Е1 инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.