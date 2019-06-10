Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Сегодня, 10:34Свободное времяФото: Е1.ru
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На текущей неделе жители Свердловской области смогут увидеть, как Юпитер зависнет рядом с Солнцем и Луной, пишет портал Е1.
Противостояние планет начнется 10 июня, увидеть его можно в южной части небосвода. Однако наиболее эффектно противостояние планет проявится 16 июня. Тогда небесное светило можно будет разглядеть совсем рядом с Луной.
В этом месяце Луна будет находиться всего в 1,1 градуса севернее планеты, что составит чуть более двух лунных дисков,сообщил корреспондентам Е1 инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
В ночь на 9 июня жители Среднего Урала видели еще одно запоминающиеся явление — над регионом нависли серебристые облака.
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