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#домахорошо
Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера

Сегодня, 10:34Свободное времяФото: Е1.ru
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