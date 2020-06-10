В Нижнем Тагиле 17 семей приняли участие в эстафете родительского подвига
Сегодня, 20:19Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле подвели итоги эстафеты родительского подвига. В этом году в ней приняли участие 19 семей, 17 — прошли городской этап, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девять заявок поступили от представителей Тагилстроевского района, по пять заявок — от Дзержинского и Ленинского районов.
Претендентам на победу предлагалось рассказать о своей семье, прислав фото, дипломы, награды и т. д. В городской этап вошли 17 проектов. Победителей определили в четырех номинациях. Все они получат Благодарственные письма главы города и памятные подарки.
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