В Нижнем Тагиле 17 семей приняли участие в эстафете родительского подвига

Девять заявок поступили от представителей Тагилстроевского района, по пять заявок — от Дзержинского и Ленинского районов.

Претендентам на победу предлагалось рассказать о своей семье, прислав фото, дипломы, награды и т. д. В городской этап вошли 17 проектов. Победителей определили в четырех номинациях. Все они получат Благодарственные письма главы города и памятные подарки.