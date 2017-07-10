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Группа Arabesque выступит в Нижнем Тагиле с концертом на юбилейном 295-ом Дне города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Группа Arabesque выступит в Нижнем Тагиле с концертом на юбилейном 295-ом Дне города

10 июля 2017, 14:00Свободное времяПавел Щербина
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