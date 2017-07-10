Группа Arabesque выступит в Нижнем Тагиле с концертом на юбилейном 295-ом Дне города

Договор на проведение концерта был подписан компанией-организатором - ООО «Парад» и Нижнетагильской филармонией. Согласно документам, сумма договора составила 2,25 млн рублей. Эти средства пойдут как на организацию необходимой для концерта инфраструктуры (сцена, звук, свет), так и на гонорар артистов за выступление.

Договор действительно подписан. 12 августа концерт должен состояться отметила в разговоре с журналистом TagilCity.ru директор Нижнетагильской филармонии Анна Горнакова.

Напомним, 19 мая солистки группы Arabesque пригласили жителей Нижнего Тагила на свой концерт в честь Дня города. Конкурс на организацию праздничного концерта тогда ещё не был проведён. На это обратил внимание портал TagilCity.ru.

На Дне города в Екатеринбурге, который состоится через неделю после нижнетагильского, с гала-концертом выступит Стас Пьеха.