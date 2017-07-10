Молодёжный театр Нижнего Тагила выиграл грант в 60 тысяч рублей на реализацию творческих проектов (ФОТО)
10 июля 2017, 18:18Свободное времяЕкатерина Малых
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Фестиваль «GAUDEAMUS» Молодёжного театра в Нижнем Тагиле выиграл грант Союза театральных деятелей России.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фестиваль студенческих спектаклей «GAUDEAMUS» Нижнетагильского Молодёжного театра принял участие в конкурсе на грант. Победителей включат в план творческой деятельности Союза театральных деятелей Российской Федерации.
Всего было подано 200 заявок, из которых жюри одобрило лишь 57.
Идея создать фестиваль молодежных спектаклей возникла у режиссера театра Татьяны Захаровой.
Рады объявить победителей Дополнительного конкурса на включение творческих проектов в План творческой деятельности СТД РФ на 2017 год сообщается на сайте Союза театральных деятелей Российской Федерации.
Молодёжному театру выделено 60 тысяч. После открытия театрального сезона 2 и 3 декабря покажут 6 спектаклей-победителей прошлого конкурса.
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- Лучший спектакль: «Ленкина свадьба» (режиссер: А. И. Русинов), Екатеринбургский государственный театральный институт;
- Лучшая режиссура: спектакль «Миграция одуванчиков в темное время суток» (Любовь Скосырская, театр танца «Капсула»);
- Лучшая женская роль: Яна Чувызгалова за роль малыша в одноименном спектакле, (студенческий театр «Люди Т», г. Екатеринбург);
- Лучшая мужская роль: Максим Опря за роль Михи в спектакле «Медведина радость или сказка в полумраке» (Свердловский колледж искусств и культуры);
- Номинация «Свободный взгляд» (зрительское голосование): спектакль «Ленкина свадьба» (режиссер: А. И. Русинов).
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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