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Молодёжный театр Нижнего Тагила выиграл грант в 60 тысяч рублей на реализацию творческих проектов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодёжный театр Нижнего Тагила выиграл грант в 60 тысяч рублей на реализацию творческих проектов (ФОТО)

10 июля 2017, 18:18Свободное времяЕкатерина Малых
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