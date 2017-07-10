Спектакль «Петр и Феврония» показали воспитанникам детской колонии в Кировграде (ФОТО)
10 июля 2017, 11:30Свободное время
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Актеры театра «Весна» посетили с постановкой «Петр и Феврония» детскую ВК в Кировграде.
Отметим, что актеры уже не первый раз посещают воспитательное учреждение. Осужденные с удовольствием посмотрели спектакль, поблагодарили гостей аплодисментами и сделали фото на память.
Гостям показали храм на территории учреждения, провели краткую экскурсию.
Приезд актеров для воспитанников - всегда праздник. Это позволяет несовершеннолетним сохранять социальную связь с обществом.
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Фото: ГУФСИН Свердловской области
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