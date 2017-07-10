Участники программы «Ключ от лета» встретились с героями сказок Андерсена в библиотеке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
10 июля 2017, 11:00Свободное время
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Сотрудники городской библиотеки №5 в Нижнем Тагиле провели для участников программы «Ключ от лета» мероприятие «Сказочные каникулы».
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребята окунулись в мир невероятных приключений вместе с героями сказок.
Дети разделились на две команды – «Феи» и «Драконы» и прошли квест. Школьникам нужно было отправиться в гости к Красной Шапочке, собрать пирожки-жетоны, вспомнить названия сказок Андерсена и многое другое.
Во втором этапе соревнований ребята угадывали героев-невидимок, иллюстрировали сюжеты сказок, побывали в волшебном лесу.
Дети получили массу положительных эмоций и обещали прийти в библиотеку на другие мероприятия.
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