Музей-заповедник Нижнего Тагила войдет в интерактивную карту культурных брендов
Сегодня, 12:58Свободное времяФото: Центр развития туризма Свердловской области
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Свердловская область станет частью проекта «Живое наследие: создание российской карты локальных культурных брендов». В проект будет включен тагильский Музей-заповедник «Горнозаводской Урал», сообщает Центр развития туризма.
Сюжеты: Нижний Тагил
В карту войдут и иные достопримечательности Свердловской области, в частности, Храм-на-Крови в Екатеринбурге, Невьянская башня. Кроме того, будут определены гастрономические бренды, традиционные промыслы и ремесла.
Целью проекта является создание карты локальных культурных объектов всех регионов России. Планируется, что каждый регион на карте будет обозначен специальным символом, кликнув на который можно получить данные о культурных объектах, промыслах, традициях, истории региона.
Как отметила глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, проект даст стимул развитию туризма в регионе и возможность адресно рассказать о достопримечательностях.
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