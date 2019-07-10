Музей-заповедник Нижнего Тагила войдет в интерактивную карту культурных брендов

В карту войдут и иные достопримечательности Свердловской области, в частности, Храм-на-Крови в Екатеринбурге, Невьянская башня. Кроме того, будут определены гастрономические бренды, традиционные промыслы и ремесла.

Целью проекта является создание карты локальных культурных объектов всех регионов России. Планируется, что каждый регион на карте будет обозначен специальным символом, кликнув на который можно получить данные о культурных объектах, промыслах, традициях, истории региона.