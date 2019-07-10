Нижний Тагил вошел в топ-15 предпочтений туристов из Екатеринбурга
Сегодня, 14:59Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Аналитики Яндекс.Путешествий опубликовали результаты исследований предпочтений туристов из Екатеринбурга.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первые позиции среди городов, куда предпочитают ездить отдыхать жители Екатеринбурга, заняли Сочи, Москва и Санкт-Петербург. В топ-10 вошли Геленджик, Пермь, Челябинск, Казань, Анапа, Ялта. На 11 строчке рейтинга предпочтений екатеринбургских туристов оказался Нижний Тагил. Также жители столицы Урала любят ездить в Алушту, Туапсе и Евпаторию.
Среди стран наибольшей популярностью у екатеринбуржцев пользуются Турция, Греция, Кипр, Тунис и Италия.
Ранее сообщалось, что Музей-заповедник в Нижнем Тагиле войдет в интерактивную карту культурных брендов Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей