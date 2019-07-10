Нижний Тагил вошел в топ-15 предпочтений туристов из Екатеринбурга

Первые позиции среди городов, куда предпочитают ездить отдыхать жители Екатеринбурга, заняли Сочи, Москва и Санкт-Петербург. В топ-10 вошли Геленджик, Пермь, Челябинск, Казань, Анапа, Ялта. На 11 строчке рейтинга предпочтений екатеринбургских туристов оказался Нижний Тагил. Также жители столицы Урала любят ездить в Алушту, Туапсе и Евпаторию.