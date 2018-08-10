Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Художница из Нижнего Тагила стала участницей норвежского арт-проекта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Rqndn7u94xk

Художница из Нижнего Тагила стала участницей норвежского арт-проекта

Сегодня, 17:25Свободное времяФото: страница ВК Алиса Горшенина
Читайте
также
Алкоголь могут продавать детям в магазине на садовом участке в Камышлове
Новый глава свердловской ГИБДД Алексей Кисляков представлен личному составу
Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения