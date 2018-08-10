Художница из Нижнего Тагила стала участницей норвежского арт-проекта
Выпускница ХГФ НТГСПИ (ф) РГППУ Алиса Горшенина принимает участие в арт-проекте, который проходит в Норвегии.
Выпускница художественно-графического факультета НТГСПИ(ф) РГППУ Алиса Горшенина стала участницей арт-проекта в Норвегии. Она была приглашена в художественную резиденцию, которая ежегодно открывает двери для талантливых мастеров.
Впервые за всю историю норвежского проекта художник от России принимает в нем участие. В течение августа художники должны будут работать над своими проектами. Большая выставка работ станет итогом проекта 2018 года.
Сейчас в резиденции вместе со мной находятся две художницы из Норвегии и одна – из США. У нас здесь все очень разные и работают по-разному, рассказала Алиса Горшенина.
Резиденция находится на берегу озера рядом с живописной фермой.
Алиса Горшенина прославилась в Нижнем Тагиле смелыми инсталляциями и акциями. Впервые о девушке заговорили в ноябре 2015 года, когда на заборе художественно-графического факультета она изобразила 7 святых дев. За этот поступок юной художнице грозило отчисление из института.
Весной 2018 года Алиса выставила свои работы на ВДНХ в рамках персонального проекта «Уральская шкура».